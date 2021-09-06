В Уфе мама морила голодом своих малышей

В Уфе 28-летнюю местную жительницу обвинили в жестоком обращении со своими маленькими детьми. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что с 2018 по 2020 года женщина совершенно не следила за двумя 5-летними детьми. Она злоупотребляла спиртным, оставляя своих малышей без внимания. Дети питались нерегулярно, постоянно подвергались опасности рядом с пьяной мамой и её сожителем, которые часто конфликтовали.