Радий Хабиров принял участие в праздновании 75-летия Октябрьского

В Октябрьском появятся еще два крупных спортивных объекта.Это ледовая арена и большой бассейн. Город нефтяников празднует свое 75-летие. К юбилею в Октябрьском полностью обновили восемь парков, на очереди – реконструкция городского памятника истории.

Памятник архитектуры в стиле сталинского ампира с колоннадами, шпилем, серпом и молотом – здание Октябрьского музыкального колледжа. Спустя полвека здесь идет масштабная реконструкция, которая нацелена сохранить исторический облик. Храм искусства, по словам Радия Хабирова, должен вновь открыть свои двери к началу следующего учебного года. В ремонт вложено 170 миллионов рублей.

А это новый арт-объект города – памятник архитекторам, стоявшим у истоков Октябрьского – братьям Виктору и Александру Весниным. Именно они создали уникальный генплан города, с широкими улицами и обилием парков, в миниатюре карту изобразили на скамейке. Работы профинансировал депутат Госдумы Рифат Шайхутдинов.

Но своим появлением на карте города Октябрьский все же обязан им. К монументу «Трудовой доблести нефтяников» Радий Хабиров возложил цветы. Будущее города решилось в сентябре 1944 года, когда из легендарной скважины №100 забил фонтан девонской нефти. Месторождение вошло в пятёрку уникальных, самых крупных по запасам в мире.

В Октябрьском руководитель регионального отделения «Единой России» принял участие в расширенном заседании избирательных штабов партии ближайших городов и районов. Радий Хабиров подчеркнул, что от предстоящего события зависит стабильное развитие республики и страны в целом.

Меньше двух недель уже осталось до выборов. Мы выполняем вместе огромную федеральную задачу – мы обеспечиваем стабильное развитие нашей страны. Не республики, а нашей страны. За долгие годы республика всегда была надежным партнером, надежным плечом для президента и руководства нашей страны. Поэтому вот эту планку опускать мы не имеем права. Радий Хабиров