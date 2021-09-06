В Уфе создадут штаб по работе с вопросами отопления

Штаб по работе с вопросами отопления создадут в Уфе. Поручение дал Глава республики на оперативном совещании в правительстве. Радий Хабиров предложил включить в него не только представителей муниципалитета, но и ресурсоснабжающих организаций. Это позволит помочь собственникам жилья сэкономить время на поиск решения.
Руководитель региона предложил организовать единый номер, куда можно было бы обратиться по проблемам с недостаточным отоплением и перетопами, а также с платежами. Как будет работать «горячая линия», станет известно на следующей неделе. Глава Башкортостана поручил представить схему работы на совещании.
Радий Хабиров также объявил, что 17 сентября станет выходным для школьников республики. Это связано с предстоящими выборами в Госдуму и окружные советы. Многие избирательные участки располагаются как раз в образовательных учреждениях, поэтому в этот день для всех учащихся республики пройдут мероприятия воспитательного характера.