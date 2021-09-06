В Уфе создадут штаб по работе с вопросами отопления

Радий Хабиров также объявил, что 17 сентября станет выходным для школьников республики. Это связано с предстоящими выборами в Госдуму и окружные советы. Многие избирательные участки располагаются как раз в образовательных учреждениях, поэтому в этот день для всех учащихся республики пройдут мероприятия воспитательного характера.