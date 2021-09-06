В Уфе полиция ищет мошенниц, которые ограбили пенсионерку

У дома по улице Богдана Хмельницкого к пожилой уфимке подошли две неизвестные. Они сообщили женщине о положенном социальном пайке и попросились в гости. Доверчивая пенсионерка пустила незнакомок.

Уже в квартире мошенницы попросили старушку разменять им пятитысячную купюру. Но пенсионерка сообщила, что у неё есть лишь 2 тысячи рублей. Тогда женщины попросили пустые банки. Отзывчивая уфимка ушла на кухню мыть посуду, а аферистки в этот момент выкрали из тайника пенсионерки 100 тысяч рублей.