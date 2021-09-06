В Уфе полиция ищет мошенниц, которые ограбили пенсионерку

Накануне, 5 сентября, в полицию Уфы обратилась 83-летняя женщина, которая стала жертвой мошенниц.

Фото №1 - В Уфе полиция ищет мошенниц, которые ограбили пенсионерку

У дома по улице Богдана Хмельницкого к пожилой уфимке подошли две неизвестные. Они сообщили женщине о положенном социальном пайке и попросились в гости. Доверчивая пенсионерка пустила незнакомок.

Уже в квартире мошенницы попросили старушку разменять им пятитысячную купюру. Но пенсионерка сообщила, что у неё есть лишь 2 тысячи рублей. Тогда женщины попросили пустые банки. Отзывчивая уфимка ушла на кухню мыть посуду, а аферистки в этот момент выкрали из тайника пенсионерки 100 тысяч рублей.

Обе мошенницы были в масках и перчатках. МВД Башкирии распространяет ориентировку и просит помощи в поисках злоумышленниц.

Первой мошеннице на вид 35-40 лет, среднего телосложения; была одета в платье летнее темного цвета, на голове панама белого цвета. Второй — на вид 30-35 лет, худощавого телосложения; была одета в платье голубоватого цвета, на голове кепка белого цвета.

Если вы узнали разыскиваемых или располагаете информацией о местонахождении, просьба сообщить в ближайшее отделение полиции или по телефонам: дежурная часть МВД по РБ - 279-39-02, дежурная часть Управления МВД России по г.Уфе – 237-19-60 или 02 (102 – с мобильного), Отдел полиции №2 Управления МВД России по городу Уфе – 8(347) 242-97-17, 242-13-72.

пресс-служба МВД по РБ 

Фото: МВД по РБ. 

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