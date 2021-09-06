В Уфе полиция ищет мошенниц, которые ограбили пенсионерку

Накануне, 5 сентября, в полицию Уфы обратилась 83-летняя женщина, которая стала жертвой мошенниц.
У дома по улице Богдана Хмельницкого к пожилой уфимке подошли две неизвестные. Они сообщили женщине о положенном социальном пайке и попросились в гости. Доверчивая пенсионерка пустила незнакомок.
Уже в квартире мошенницы попросили старушку разменять им пятитысячную купюру. Но пенсионерка сообщила, что у неё есть лишь 2 тысячи рублей. Тогда женщины попросили пустые банки. Отзывчивая уфимка ушла на кухню мыть посуду, а аферистки в этот момент выкрали из тайника пенсионерки 100 тысяч рублей.
Обе мошенницы были в масках и перчатках. МВД Башкирии распространяет ориентировку и просит помощи в поисках злоумышленниц.
Первой мошеннице на вид 35-40 лет, среднего телосложения; была одета в платье летнее темного цвета, на голове панама белого цвета. Второй — на вид 30-35 лет, худощавого телосложения; была одета в платье голубоватого цвета, на голове кепка белого цвета.
Фото: МВД по РБ.