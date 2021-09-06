Жители Башкирии потеряли квартиру после обращения в ломбард

Выселили из собственной квартиры. Жители Ишимбая попали в ловушку одной из финансовых организаций. Заложили недвижимость и получили за неё деньги. А после выяснили, что их квартиру уже перепродали. Сейчас потерпевшие ищут директора фирмы.
Директора крупной компании, выдающей займы, обвиняют в мошенничестве. Одной из клиентов его фирмы стала жительница Ишимбая Галина Резаева. Она сдала недвижимость под залог в его финансовую организацию и получила деньги. И, как положено, после выплаты долга ей должны были вернуть квартиру, но вместо этого женщине пришло уведомление о выселении. Оказалось, что в доме живут уже другие люди.
Третий год женщина и ее семья не могут вернуть свою недвижимость. Теперь им приходится жить то у знакомых, то у родственников.
Очные ставки, разговоры со следователем – через что только ни пришлось пройти Резаевым, но результата пока нет.
Три года назад по факту произошедшего возбудили уголовное дело.
Пока сотрудники полиции ищут подозреваемого, Резаевы не сидят сложа руки. Они ведут свои поиски и намерены объявить на директора фирмы займов в розыск.