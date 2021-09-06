Жители Башкирии потеряли квартиру после обращения в ломбард

Выселили из собственной квартиры. Жители Ишимбая попали в ловушку одной из финансовых организаций. Заложили недвижимость и получили за неё деньги. А после выяснили, что их квартиру уже перепродали. Сейчас потерпевшие ищут директора фирмы.

Директора крупной компании, выдающей займы, обвиняют в мошенничестве. Одной из клиентов его фирмы стала жительница Ишимбая Галина Резаева. Она сдала недвижимость под залог в его финансовую организацию и получила деньги. И, как положено, после выплаты долга ей должны были вернуть квартиру, но вместо этого женщине пришло уведомление о выселении. Оказалось, что в доме живут уже другие люди.

Третий год женщина и ее семья не могут вернуть свою недвижимость. Теперь им приходится жить то у знакомых, то у родственников.

Мы живем вместе с сыном и снохой. У них домик старенький, пятеро детей. В маленькой комнатушке живем, как бомжи. Галина Резаева, потерпевшая

Очные ставки, разговоры со следователем – через что только ни пришлось пройти Резаевым, но результата пока нет.

Ломбарды как не кредитно-финансовая организация не имеют права заключать договоры ипотеки. Тем более договоры с людьми на единственное жильё. Валерий Шарипов, юрист

Три года назад по факту произошедшего возбудили уголовное дело.

В отношении директора организации потребительского займа было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 159 Уголовного кодекса РФ. В настоящее время сотрудники полиции проводят оперативно-розыскные мероприятия по установлению местонахождения и задержанию подозреваемого, назначена дополнительная экспертиза. Александр Шутов, инспектор по особым поручениям пресс-службы МВД по Республике Башкортостан