В селе Башкирии пропала 24-летняя девушка

Волонтёры поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Башкортостан» объявили о старте новых поисков.
В селе Кандры Туймазинского района пропала 24-летняя Гульназ Калимуллина. Она ушла из дома ещё 29 августа. С тех пор её местоположение неизвестно. Девушка может нуждаться в медицинской помощи.
Приметы пропавшей: рост 168 см, телосложение худощавое, волосы чёрные, а глаза голубые. Была одета в зелёную толстовку, голубые джинсы и белые туфли.
Всех, кто владеет информацией о местоположении Гульназ, просят сообщить по номерам 8 800 700 54 52 или 112.