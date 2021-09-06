В Уфе разберут памятник Салавату Юлаеву

В Уфе планируется масштабная реконструкция памятника Салавата Юлаева. Достопримечательность находится в аварийном состоянии. Об этом сообщает издание UfaTime.ru.

Сам памятник планируется частично разобрать. Эксперты обнаружили дефекты левой ноги коня, в основании постамента сквозные отверстия и поврежденные швы. К тому же низ плиты за последний год понизился на 7 см. Все несущие конструкции и декоративные поверхности будут отремонтированы.