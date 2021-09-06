В Башкирии 179 детей заразились коронавирусом в лагерях

В Башкирии подвели итоги летнего сезона. Выяснилось, что 179 детей заразились коронавирусом в лагерях.

В частности, в 25 детских учреждениях были выявлены зараженные коронавирусом. Лишь в пяти организациях количество заболевших составило 15 и более детей. При этом Роспотребнадзор приостановил деятельность 9 лагерей.