Коронавирус в школах и «Пушкинская карта»: основные темы оперативки с Радием Хабировым

93 школьника в Башкортостане переведены на дистанционный формат обучения по заявлению их родителей. Они будут находиться дома, но смогут присоединиться к одноклассникам в режиме онлайн. По данным Минобразования республики, есть рост заболевших коронавирусом среди учеников и преподавателей. Глава Башкортостана Радий Хабиров поручил взять ситуацию на контроль и отслеживать ее. Какие еще поручения дал руководитель республики?
Управление Роспотребнадзора по Башкортостану зафиксировало 18,5 тыс. больных с ОРВИ, 36% из которых – дети. Новый учебный год требует пристального внимания. По данным Минобразования республики, 93 ребенка по заявлению их родителей ушли на дистационку на ближайший месяц. Оберегают здоровье тех, кто получает знания очно, тысячи антиковидных инспекторов. Радий Хабиров поручил держать ситуацию на контроле и подробно информировать его о том, что происходит.
Но не только коронавирус обсуждали на оперативном совещании. Также результаты проекта «Здоровая улыбка» республиканского образовательного проекта «Взлетай!». Радий Хабиров поручил запустить ещё порядка 50-70 школьных стоматкабинетов. Обследование уже прошли более 140 тысяч учащихся. 17 сентября станет выходным для школьников республики. Молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет смогут оформить «Пушкинскую карту» номиналом три тысячи рублей. Таким образом государство приобщает к культуре. В следующем году будет выделяться уже 5 тысяч рублей. Чтобы их получить, нужно зарегистрироваться через «Госуслуги. Культура».
Впервые с 2014 года в Башкортостане положительная миграционная «кривая». В первые шесть месяцев 2021 года в регион приехало больше, чем уехало.
Также Глава республики объявил о точечных изменениях в правительстве Башкортостана. По словам руководителя региона, новые решения направлены на повышение эффективности работы. Отныне разделена должность первого вице-премьера и руководителя Аппарата правительства. Илшат Тажитдинов сосредоточится на работе по национальным и инвестиционным проектам. Госкомитет РБ по внешнеэкономическим связям и конгрессной деятельности преобразован в Министерство по внешнеэкономическим связям и конгрессной деятельности.
Радий Хабиров поручил проанализировать ситуацию с лесными пожарами в этом году и принять меры к следующему лету. Кроме специальных служб поддержка должна быть предусмотрена и для волонтеров.