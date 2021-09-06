Коронавирус в школах и «Пушкинская карта»: основные темы оперативки с Радием Хабировым

93 школьника в Башкортостане переведены на дистанционный формат обучения по заявлению их родителей. Они будут находиться дома, но смогут присоединиться к одноклассникам в режиме онлайн. По данным Минобразования республики, есть рост заболевших коронавирусом среди учеников и преподавателей. Глава Башкортостана Радий Хабиров поручил взять ситуацию на контроль и отслеживать ее. Какие еще поручения дал руководитель республики?

Управление Роспотребнадзора по Башкортостану зафиксировало 18,5 тыс. больных с ОРВИ, 36% из которых – дети. Новый учебный год требует пристального внимания. По данным Минобразования республики, 93 ребенка по заявлению их родителей ушли на дистационку на ближайший месяц. Оберегают здоровье тех, кто получает знания очно, тысячи антиковидных инспекторов. Радий Хабиров поручил держать ситуацию на контроле и подробно информировать его о том, что происходит.

На следующей неделе, когда будете докладывать мне, особо докладывайте по ситуации в школах, колледжах и вузах, чтобы мы могли смотреть динамику. Мы прекрасно понимаем, что безусловно заболевания будут. Но мы будем смотреть за динамикой. Если динамика ровная — хорошо, если неровная — будем думать, что с этим делать. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Но не только коронавирус обсуждали на оперативном совещании. Также результаты проекта «Здоровая улыбка» республиканского образовательного проекта «Взлетай!». Радий Хабиров поручил запустить ещё порядка 50-70 школьных стоматкабинетов. Обследование уже прошли более 140 тысяч учащихся. 17 сентября станет выходным для школьников республики. Молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет смогут оформить «Пушкинскую карту» номиналом три тысячи рублей. Таким образом государство приобщает к культуре. В следующем году будет выделяться уже 5 тысяч рублей. Чтобы их получить, нужно зарегистрироваться через «Госуслуги. Культура».

На сегодняшний день зарегистрировалось порядка 15 тысяч молодых людей, и получили эту карту. В целом, у нас более 300 тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет. Мы надеемся, что они все с большим желанием воспользуются и придут к нам. Амина Шафикова, министр культуры Республики Башкортостан

Впервые с 2014 года в Башкортостане положительная миграционная «кривая». В первые шесть месяцев 2021 года в регион приехало больше, чем уехало.

Впервые начиная с 2014 года сальдо миграции у нас положительное – плюсом за первое полугодие 330 человек. Начали больше приезжать, чем уезжать. Подчеркиваю, впервые с 2014 года. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Также Глава республики объявил о точечных изменениях в правительстве Башкортостана. По словам руководителя региона, новые решения направлены на повышение эффективности работы. Отныне разделена должность первого вице-премьера и руководителя Аппарата правительства. Илшат Тажитдинов сосредоточится на работе по национальным и инвестиционным проектам. Госкомитет РБ по внешнеэкономическим связям и конгрессной деятельности преобразован в Министерство по внешнеэкономическим связям и конгрессной деятельности.

Мы разделили должность первого заместителя премьер-министра и руководителя Аппарата правительства, как это было у нас ранее долгие годы, потому что это большой объем работы. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан