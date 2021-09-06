В Уфе проблемами с отоплением займется специальный штаб

К середине сентября все коммунальные службы республики должны быть готовы к отопительному сезону. Об этом заявили сегодня на оперативном совещании в правительстве. Также в Уфе появится особый штаб, который будет заниматься «зимними» проблемами. Речь идет об отоплении, включая платежи и уборку снега. Радий Хабиров подчеркнул, что должен появиться единый номер, по которому уфимцы смогут обратиться с этими вопросами. На каком этапе находится подготовка многоквартирных домов к отопительному сезону?
Аккуратно, словно пеленая маленького ребёнка, рабочие восстанавливают теплоизоляцию на трубах. За каждым движением сотрудников жилищно-комунального хозяйства следит Татьяна Анатольевна. Шесть лет назад она взяла на себя обязанности старшей по дому. С тех пор все заботы о благоустройстве на её хрупких плечах. Жильцы теперь как за каменной стеной.
Под руководством старшей по дому в подвале появилась современная тепловая система. Теперь температуру в многоэтажке по улице Комсомольской будут регулировать автоматизированные пункты.
Такие узлы погодного регулирования в этом году планируют установить в 40 многоквартирных домах. Новая система обеспечит жителям не только комфорт в квартире, но и поможет сэкономить на оплате за отопление. Средняя готовность к отопительному сезону на начало месяца составляет 88%. Вот только на сегодняшний день ни одна управляющая компания не получила паспорт готовности в зоне присутствия БашРТС.
Сегодня на оперативном совещании глава республики предложил организовать единый номер, куда можно было бы обратиться по проблемам с недостаточным отоплением и перетопами, а также с платежами. Это позволит помочь собственникам жилья сэкономить время на поиск решения. Как будет работать горячая линия, станет известно на следующей неделе. Глава Башкортостана поручил представить схему работы.
Выявить и устранить все нарушения Радий Хабиров поручил ещё в прошлом году. Почти по 900 домам сверка площадей показала несоответствия. В итоге жителям этих многоэтажек возместят их переплату в 34,5 миллиона рублей. Все остальные замечания по отоплению жилищные организации республики должны устранить не позднее 15 сентября.