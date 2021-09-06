В Уфе проблемами с отоплением займется специальный штаб

К середине сентября все коммунальные службы республики должны быть готовы к отопительному сезону. Об этом заявили сегодня на оперативном совещании в правительстве. Также в Уфе появится особый штаб, который будет заниматься «зимними» проблемами. Речь идет об отоплении, включая платежи и уборку снега. Радий Хабиров подчеркнул, что должен появиться единый номер, по которому уфимцы смогут обратиться с этими вопросами. На каком этапе находится подготовка многоквартирных домов к отопительному сезону?

Аккуратно, словно пеленая маленького ребёнка, рабочие восстанавливают теплоизоляцию на трубах. За каждым движением сотрудников жилищно-комунального хозяйства следит Татьяна Анатольевна. Шесть лет назад она взяла на себя обязанности старшей по дому. С тех пор все заботы о благоустройстве на её хрупких плечах. Жильцы теперь как за каменной стеной.

Программами старшие по домам должны интересоваться. Программ много. Все они нацелены на экономию наших средств и на улучшение нашей жизни. И если старшие по дому интересуются всеми этими программными делами, то тогда и жизнь начинает улучшаться. Татьяна Глазьева, старшая по дому

Под руководством старшей по дому в подвале появилась современная тепловая система. Теперь температуру в многоэтажке по улице Комсомольской будут регулировать автоматизированные пункты.

Есть датчик наружного воздуха, который стоит на улице. И когда температура начинает играть, например, как в том году, то он срабатывает мгновенно. Сразу по текущей температуре. – А что это даёт жителям дома? – Экономия и комфорт. То есть не будет перетопа. Радмир Кузяшев, заместитель директора по технической эксплуатации инженерного оборудования УЖХ Советского района

Такие узлы погодного регулирования в этом году планируют установить в 40 многоквартирных домах. Новая система обеспечит жителям не только комфорт в квартире, но и поможет сэкономить на оплате за отопление. Средняя готовность к отопительному сезону на начало месяца составляет 88%. Вот только на сегодняшний день ни одна управляющая компания не получила паспорт готовности в зоне присутствия БашРТС.

Наиболее серьезные замечания – неисправность автоматики, отсутствие изоляции и неисправность запорно-регулирующей арматуры. Вадим Сюндюков, директор филиала «Тепловая инспекция» ООО «БашРТС»

Сегодня на оперативном совещании глава республики предложил организовать единый номер, куда можно было бы обратиться по проблемам с недостаточным отоплением и перетопами, а также с платежами. Это позволит помочь собственникам жилья сэкономить время на поиск решения. Как будет работать горячая линия, станет известно на следующей неделе. Глава Башкортостана поручил представить схему работы.