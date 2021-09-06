Выборы-2021: как проходит подготовка к голосованию в Башкирии

11 дней осталось до начала голосования. В избирательных комиссиях по всей республике сейчас жаркая пора: подготовка списков избирателей, работа с теми, кто будет голосовать по месту пребывания. В этом году выборы пройдут в течение трех дней – 17,18 и 19 сентября. А их максимальной прозрачности и легитимности будут способствовать некоторые новшества.

Именно в такие пакеты будут запечатываться использованные бюллетени в конце первых двух дней выборов. Причем перегружать из урн их будут без подсчета. К каждому прикрепят акт, где будет прописано, сколько выдано избирателям бюллетеней. Пакет имеет индивидуальный номер.

Сейф-пакеты будут храниться в сейфах под круглосуточным видеонаблюдением. И вскроют их только вечером 19 сентября, когда наступит время подсчитывать голоса. И если количество бюллетеней не будет совпадать с зафиксированным в акте, то весь сейф-пакет может быть признан недействительным.

К тем, кто голосует на дому, члены УИКов придут с набором для голосования. Но внутрь квартиры не зайдут. В пакете они передадут избирателям заявления, бюллетени, ручку, а также средства индивидуальной защиты.

А тем, кто будет голосовать не по месту регистрации, можно воспользоваться приложением «Мобильный избиратель» через портал Госуслуги, МФЦ и в территориальных избиркомах. А с 8 по 13 сентября гражданин может прийти на любой участок, где оператор поможет ему оформить заявление для голосования по месту пребывания.

В регионе будут работать 3364 основных избирательных участка и 39 временных. В Центральной избирательной комиссии республики также работает горячая линия:8-(800)-347-54-54, где можно получить ответы на все вопросы.