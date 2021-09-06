Бригада Федерального медико-биологического агентства проводит медосмотры в Башкирии

Врачи со всей страны приехали в Башкортостан, чтобы провести диспансеризацию. Специалисты федерального медицинского биологического агентства прибыли в республику, чтобы помочь коллегам в обследовании именно сложных пациентов.

Это больные, которые находятся под наблюдением, в любом случае они были бы осмотрены или направлены в столичные медучреждения. Однако на это нужно время. Благодаря бригаде, которая прибыла в Башкортостан, это стало возможно всего за несколько дней.

16-летнюю Таню часто путают с первоклассницей. У девочки органическое поражение центральной нервной системы. Она не растёт, не разговаривает и даже ест только протёртую пищу. Мама возила дочь на обследование в Уфу. Там поставили диагноз, назначили терапию. Пациентку осмотрел специалист Федерального медицинского биологического агентства. Выписано направление на дообследование.

В республику приехали 16 специалистов – детские и взрослые врачи. Первой точкой был Сибай. Гафурийский район стал седьмым по счёту на маршруте здоровья бригады федерального агентства.