В Башкирии началась уборка подсолнечника и кукурузы

В этом году пришлось сместить график работ из-за засухи. Культуры поспели раньше обычного. И это плохо, констатируют аграрии.

На въезде в «Чишминский элеватор» очередь. Эти груженые машины приехали из Кармаскалинского района. Прежде чем заехать на территорию, специалисты должны проверить качество урожая. Пневмоотборник погружается на всю глубину кузова. Проба семечек берется не только с верхних, но и нижних слоев. Менее чем за час лаборанты подсушивают зернышки и здесь же выжимают масло.

Подсолнечник нам нужен сухой. Если он будет влажный, то мы его просушиваем. Потом высыпаем в стаканчик и отжимаем масло. Альфия Карачурина, лаборант элеватора

Прием масличных культур в этом году начался на месяц раньше срока. Причина – засушливое лето, из-за чего урожай на полях поспел уже в августе.

Подсолнечник пока намолотили лишь на 5% всех площадей, а вот уборку рапса практически закончили. После того как зерно доведут до нужной кондиции на элеваторах, его начнут отправлять на маслоэкстракционные заводы. Специальные комиссии уже завершили их приемку.

Хуже ситуация с кукурузой. Сроки ее уборки также сдвинулись на месяц. Объемы урожая сократились раза в полтора. Початки не успели набрать необходимой влаги, при этом сами стебли практически полностью выгорели на солнце.