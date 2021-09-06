В Уфе прошло первенство республики по фехтованию

В турнире принимали участие рапиристы и шпажисты не старше 15 лет. Сначала сильнейших выявляли в личном зачете, затем в командном. Каждый боец провел по 15 встреч.

Это делалось для того чтобы атлеты получили как можно больше практики, ведь в декабре в Тольятти состоится первенство страны по фехтованию среди спортсменов этой возрастной категории. Кстати, на турнире в Уфе в качестве судьи выступила Полина Хаертдинова – чемпионка России и победительница первенства мира по фехтованию среди шпажистов.