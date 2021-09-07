Жителей Башкирии бесплатно обучат финансовой грамотности

В конце сентября жители Башкирии могут бесплатно обучиться финансовой грамотности. Дистанционные курсы организует Башкирское региональное отделение «Финпотребоюз».
На них будут затронуты такие темы: кредитные истории и рейтинги, на что банки обращают внимание и как принимают решения о предоставлении кредитов физическим лицам, как можно улучшить кредитную историю, что такое кредитные каникулы, реструктуризация и рефинансирование.
На курсы приглашают людей предпенсионного возраста, пенсионеров, безработных, малоимущих, инвалидов, многодетных и неполных семей, а также семей, имеющих ребенка с ограниченными возможностями здоровья.