Жителей Башкирии бесплатно обучат финансовой грамотности

На них будут затронуты такие темы: кредитные истории и рейтинги, на что банки обращают внимание и как принимают решения о предоставлении кредитов физическим лицам, как можно улучшить кредитную историю, что такое кредитные каникулы, реструктуризация и рефинансирование.