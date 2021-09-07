В Башкирии снят особый противопожарный режим

В лесном фонде так и тот, что действовал в ряде муниципалитетов из-за засухи. Об этом заявил руководитель Госкомитета Башкирии по чрезвычайным ситуациям Фарит Гумеров.
С апреля жителям республики нельзя было разводить открытый огонь в лесах, парках, во дворах и огородах частных домов. Согласно данным ведомства, общая площадь, пройденная лесными пожарами, превысила 13 тысяч гектаров.
Глава Башкирии Радий Хабиров поблагодарил всех спасателей, принимавших участие в тушении лесных и природных пожаров, накрывших территорию республики из-за аномальной жары и засухи