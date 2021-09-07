Жительница Уфы с 4-летней дочерью отравились угарным газом

Поздно ночью 7 сентября в службу спасения поступило сообщение о том, что в одной из квартир дома по улице Мусорского женщина и её 4-летняя дочка отравились угарным газом.
На место происшествия прибыли экстренные службы. К счастью, трагедии не произошло – женщина вовремя заподозрила неладное. Сначала плохо стало домашним животным: у кошки и собаки началась рвота. После недомогание почувствовала 4-летняя девочка, а за ней – и мама.
Женщина срочно обратилась в службу спасения и покинула квартиру. Семья была госпитализирована. Сотрудники газовой службы действительно выявили в квартире слабую концентрацию угарного газа. Газовая подача на время была перекрыта. В доме запланировано обследование дымохода и газового оборудования.