Жительница Уфы с 4-летней дочерью отравились угарным газом

Поздно ночью 7 сентября в службу спасения поступило сообщение о том, что в одной из квартир дома по улице Мусорского женщина и её 4-летняя дочка отравились угарным газом.

На место происшествия прибыли экстренные службы. К счастью, трагедии не произошло – женщина вовремя заподозрила неладное. Сначала плохо стало домашним животным: у кошки и собаки началась рвота. После недомогание почувствовала 4-летняя девочка, а за ней – и мама.