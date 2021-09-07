Жители Башкирии добились возобновления автобусного маршрута

8 сентября состоится ежегодная пресс-конференция Главы Башкирии. Радий Хабиров ответит на вопросы журналистов и жителей Башкортостана в прямом эфире нескольких телеканалов. Задать волнующий вопрос можно будет не только во время трансляции, но и заранее в социальных сетях. При этом проблемы жителей, которые озвучивались на прошлогодней пресс-конференции, решаются. Один из таких вопросов – возобновление маршрута в Куюргазинском районе.

Боясь опоздать на автобус, Екатерина Селищева предпочитает приходить на остановку заранее. Чтобы добраться из села Бахмут до аптеки в райцентре Ермолаево, приходилось вызывать такси. Такие поездки – единственный способ выехать из деревни тем, у кого нет личного автомобиля.

Ездила в аптеку и больницу в Ермолаевку. На такси ездила за 200 рублей туда и обратно. Это невыгодно. Екатерина Селищева, жительница с. Бахмут

Частный перевозчик ушел с этого маршрута полтора года назад, а государственного автобуса не было больше десяти лет. Рейс был убыточным. Особенно трудно было тем, кто трудоустроен в городе. Приходилось два раза в день ломать голову над тем, как добраться до работы, а потом вернуться домой.

Ездила на такси. Вся зарплата уходила. А сейчас 40 рублей. Все хочу поблагодарить за этот автобус, а то на такси мы не можем кататься. Любовь Волкова, жительница с. Бахмут

С проблемой вынужденной изоляции жители Бахмута обратились к Главе республики во время прошлогодней пресс-конференции. Маршрут Кинзябаево – Кумертау существовал и раньше. Теперь автобус еще заезжает в село Бахмут.

Мелеузовским филиалом совместно с администрацией был проработан вопрос заезда на действующий маршрут Кумертау-Кинзябаево. В июне нам утвердили этот заезд, с июля автобус ездит. Владимир Михайлов, Заместитель директора по перевозкам Мелеузовского АТП филиала ГУП «Башавтотранс»