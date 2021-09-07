В Башкирии от коронавируса умерли еще 15 человек

Еще 15 смертей от коронавируса зафиксированы в республике за минувшие сутки. Общее число жертв с начала пандемии – 1 218 человек.

Более 300 новых случаев инфицирования. В стационарах проходят лечение 696 пациентов, 61 из них в тяжелом состоянии, 16 – на ИВЛ. Что касается вакцинации, первым и вторым компонентом привились уже более 1 миллиона 52 тысяч человек.