В Башкирии от коронавируса умерли еще 15 человек

Еще 15 смертей от коронавируса зафиксированы в республике за минувшие сутки. Общее число жертв с начала пандемии – 1 218 человек.
Более 300 новых случаев инфицирования. В стационарах проходят лечение 696 пациентов, 61 из них в тяжелом состоянии, 16 – на ИВЛ. Что касается вакцинации, первым и вторым компонентом привились уже более 1 миллиона 52 тысяч человек.
По России за сутки коронавирус подтвердился у 17 856 человек, это на 1000 меньше, чем днем ранее. Всего в стране зафиксировано 7 млн 030 тыс. 455 случаев заражения.