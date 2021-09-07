В Уфе 102-летняя пациентка вылечилась от коронавируса

Министерство здравоохранения Башкирии рассказало о чудесном излечении от коронавируса 102-летней уфимки.

Татьяна Колесникова поступила в ковид-госпиталь в Дёме с температурой 38,4. Женщине было тяжело дышать. Вскоре врачи диагностировали у пациентки поражение лёгких 32%.

Однако организм Татьяны Колесниковой начал ожесточенную борьбу с вирусом. Оперативно женщине были проведены все диагностические мероприятия и назначили лечение, которое продлилось две недели.