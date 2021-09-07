Появилось видео с места ДТП под Уфой, где погибли три человека

Сегодня, 7 сентября, рано утром произошла страшная авария. В ДТП погибли три человека. Инцидент зафиксирован на 15 км автодороги Уфа-Чишмы.
Стало известно, что на трассе столкнулись ВАЗ-2112, за рулём которого находился 21-летний парень, и «Лада Гранта» под управлением 61-летнего мужчины.
От полученных травм на месте аварии погибли водитель и пассажир «Лады», а также пассажир второго авто. Водитель «двенадцатой» и пассажир «Лады» срочно госпитализированы.
Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.
Видео: ГИБДД РБ.