Появилось видео с места ДТП под Уфой, где погибли три человека

Сегодня, 7 сентября, рано утром произошла страшная авария. В ДТП погибли три человека. Инцидент зафиксирован на 15 км автодороги Уфа-Чишмы.

Стало известно, что на трассе столкнулись ВАЗ-2112, за рулём которого находился 21-летний парень, и «Лада Гранта» под управлением 61-летнего мужчины.

От полученных травм на месте аварии погибли водитель и пассажир «Лады», а также пассажир второго авто. Водитель «двенадцатой» и пассажир «Лады» срочно госпитализированы.

Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.