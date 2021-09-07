Семье, пострадавшей из-за страшного пожара в Уфе, нужна помощь

5 сентября в Уфе произошёл крупный пожар. Страшный инцидент зафиксирован в многоэтажном доме по улице Российской.

Огнём охватило квартиру на четвёртом этаже. К счастью, людей в помещении не было. Как сообщает очевидец страшного происшествия и известный фотограф Халит Сафин, погибли любимцы семьи: кошка Шейла и попугай Кеша. Также помощь врачей понадобилась беременной женщине, которая проживает этажом выше.

Пожар полностью уничтожил квартиру небольшой семьи – уфимки и её 11-летнего сына. Причину возгорания до сих пор не установили, а семье очень нужна помощь. Все, кто хочет помочь пострадавшим, могут связаться с хозяйкой квартиры по телефону 8 917 417 92 68.