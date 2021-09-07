В Уфе подвели итоги 23-й Спартакиады школьников

В Уфе состоялось подведение итогов двадцать третьей республиканской Спартакиады школьников. С января 2021 года были проведены финалы в десяти видах спорта, а всего в турнире приняли участие более 250 тысяч учащихся.
Также прошло совещание директоров детско-юношеских спортивных школ республики и утверждена программа следующей 24-й Спартакиады. В завершение мероприятия были награждены победители завершившихся соревнований.
Третье место осталось за Стерлитамаком, серебро завоевал Баймак, а выиграли Спартакиаду школьники из Нефтекамска. Среди районов победу одержали нуримановцы.