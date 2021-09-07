Стали известны сроки окончания реконструкции парка Кашкадан в Уфе

В мэрии Уфы назвали сроки окончания реконструкции в парке Кашкадан в микрорайоне Сипайлово. Основную часть работ, как и планировали, закончат ко Дню Республики. Полностью реконструкция завершится к 12 июня следующего года.

Благоустройство парка идёт в соответствии с утверждённым графиком. До конца сентября озеро заполнят чистой водой. Здесь будут установлены пирсы с причалом для лодок, а также зоны для семейного отдыха и площадки для ловли рыбы. Также к следующему лету создадут песчаный пляж, а в самом озере будет работать светомузыкальный фонтан.