Стали известны сроки окончания реконструкции парка Кашкадан в Уфе

В мэрии Уфы назвали сроки окончания реконструкции в парке Кашкадан в микрорайоне Сипайлово. Основную часть работ, как и планировали, закончат ко Дню Республики. Полностью реконструкция завершится к 12 июня следующего года.

 Благоустройство парка идёт в соответствии с утверждённым графиком. До конца сентября озеро заполнят чистой водой. Здесь будут установлены пирсы с причалом для лодок, а также зоны для семейного отдыха и площадки для ловли рыбы. Также к следующему лету создадут песчаный пляж, а в самом озере будет работать светомузыкальный фонтан.

Будет пляж, построены пирсы восемь штук –  рыбацкие, лодочные пирсы. Здесь будет сцена, амфитеатр из галеонов с сидячими местами. Здесь будет самый главный пирс, фонтан очень красивый.

Александр Рожков, руководитель подрядной организации
В Башкирии стартует кастинг нового сезона шоу «7 Егет»
Рули трезво: как в Башкирии борются с пьяными водителями