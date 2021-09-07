В Башкирии приступили к печати избирательных бюллетеней

Посторонним вход воспрещен. В издательстве «Белая река» за закрытыми дверями продолжают печатать избирательные бюллетени к предстоящим выборам. Текст и количество бланков по федеральному и одномандатным округам утверждены Центризберкомом России.
Десять тысяч бланков в час, 500 тысяч избирательных бюллетеней в сутки. Чтобы успеть выполнить заказ, типография издательства «Белая река» работает практически в круглосуточном режиме. С 17 по 19 сентября жители республики будут выбирать депутатов Госдумы восьмого созыва, трех парламентариев Госсобрания, народных избранников в органах местного самоуправления.
Традиционно выборы в России проводили в третье воскресенье сентября. Растянуть народное волеизъявление до трех дней было решено в связи с коронавирусной инфекцией, чтобы избежать массового скопления на избирательных участках. Выбирать депутатов будут по партийным спискам и по одномандатным избирательным округам. От того и такое количество бланков.
В общей сложности к предстоящим выборам в издательстве «Белая река» напечатают 6 млн. 60 тыс. 200 бюллетеней. Из них почти 734 тыс. экземпляров будут предназначены дл КОИБов. От обычных бюллетеней они отличаются лишь плотностью бумаги.
А защита от подделок для обоих видов бланков одинаково высокая. Это едва заметная тангирная сетка, специальные шрифты. Всех секретов не раскрывают. После печати бюллетени направляют в соседний зал, где их складывают, режут на специальной машине по установленной форме и пересчитывают. Дважды.
В Центризберкоме республике заверили, что посещение избирательных участков будет абсолютно безопасным. На входе избирателям выдадут медицинские маски и ручки, на столах будут установлены защитные экраны и антисептики. Потоки людей тоже разделят. Организуют отдельный вход и выход с участка. Проголосовать можно будет и не по месту регистрации, воспользовавшись системой «Мобильный избиратель». Для этого до 13 сентября нужно обратиться в территориальную избирательную комиссию или МФЦ.