В Башкирии приступили к печати избирательных бюллетеней

Посторонним вход воспрещен. В издательстве «Белая река» за закрытыми дверями продолжают печатать избирательные бюллетени к предстоящим выборам. Текст и количество бланков по федеральному и одномандатным округам утверждены Центризберкомом России.

Десять тысяч бланков в час, 500 тысяч избирательных бюллетеней в сутки. Чтобы успеть выполнить заказ, типография издательства «Белая река» работает практически в круглосуточном режиме. С 17 по 19 сентября жители республики будут выбирать депутатов Госдумы восьмого созыва, трех парламентариев Госсобрания, народных избранников в органах местного самоуправления.

Бюллетени изготавливаются на трёх языках: 82% на русском языке, 12% – на русском и башкирском, и 6% – на русском и татарском. Доставлять до территориальных избирательных участков эти бюллетени будет Управление спецсвязи по Республике Башкортостан. С 15 числа все бюллетени будут находиться в участковых избирательных комиссиях. Илона Макаренко, председатель ЦИК Республики Башкортостан

Традиционно выборы в России проводили в третье воскресенье сентября. Растянуть народное волеизъявление до трех дней было решено в связи с коронавирусной инфекцией, чтобы избежать массового скопления на избирательных участках. Выбирать депутатов будут по партийным спискам и по одномандатным избирательным округам. От того и такое количество бланков.

В общей сложности к предстоящим выборам в издательстве «Белая река» напечатают 6 млн. 60 тыс. 200 бюллетеней. Из них почти 734 тыс. экземпляров будут предназначены дл КОИБов. От обычных бюллетеней они отличаются лишь плотностью бумаги.

А защита от подделок для обоих видов бланков одинаково высокая. Это едва заметная тангирная сетка, специальные шрифты. Всех секретов не раскрывают. После печати бюллетени направляют в соседний зал, где их складывают, режут на специальной машине по установленной форме и пересчитывают. Дважды.

Процесс подсчета бюллетеней сначала происходит на печатной машине автоматически. Затем включается человеческий фактор. Бюллетени просчитываются вручную согласно разнарядке предоставленной заказчиком с точностью до единицы. После того как мы убедились, что всё в порядке по количеству бюллетеней, они упаковываются в коробки с ярлыком, соответствующим территориальной избирательной комиссии. Ирина Гладышева, менеджер отдела издательства «Белая река»