В школах Уфы прошла массовая эвакуация

После тренировки перед ребятами выступают сотрудники Управления гражданской защиты г. Уфы и Управления пожарной охраны г. Уфы. Они рассказывают детям о том, как нужно действовать при чрезвычайных ситуациях и по какому номеру необходимо звонить, а также напоминают о правилах поведения при пожаре. А сотрудники пожарных частей города показывают детям средства пожаротушения и даже предоставляют им возможность облачиться в средства индивидуальной защиты.

пресс-служба Управления гражданской защиты