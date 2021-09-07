В школах Уфы прошла массовая эвакуация

В учебных учреждениях Уфы проводятся массовые эвакуации. Они носят учебный характер и продлятся до 15 сентября.

Фото №1 - В школах Уфы прошла массовая эвакуация

Во время тренировки эвакуации учащиеся и преподавательский состав отрабатывают действия при чрезвычайных ситуациях. Спасатели выбирают различные сценарии: обнаружение подозрительного предмета или возникновение пожара.

В школах есть автоматические пожарные сигнализации, которые и объявляют о возникновении ЧП в стенах учреждения. Педагоги оперативно и без паники эвакуируют классы. При этом действия ответственных оценивают сотрудники экстренных служб.

После тренировки перед ребятами выступают сотрудники Управления гражданской защиты г. Уфы и Управления пожарной охраны г. Уфы. Они рассказывают детям о том, как нужно действовать при чрезвычайных ситуациях и по какому номеру необходимо звонить, а также напоминают о правилах поведения при пожаре. А сотрудники пожарных частей города показывают детям средства пожаротушения и даже предоставляют им возможность облачиться в средства индивидуальной защиты.

пресс-служба Управления гражданской защиты 

Фото: УГЗ г. Уфы. 

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