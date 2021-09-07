В школах Уфы прошла массовая эвакуация

В учебных учреждениях Уфы проводятся массовые эвакуации. Они носят учебный характер и продлятся до 15 сентября.
Во время тренировки эвакуации учащиеся и преподавательский состав отрабатывают действия при чрезвычайных ситуациях. Спасатели выбирают различные сценарии: обнаружение подозрительного предмета или возникновение пожара.
В школах есть автоматические пожарные сигнализации, которые и объявляют о возникновении ЧП в стенах учреждения. Педагоги оперативно и без паники эвакуируют классы. При этом действия ответственных оценивают сотрудники экстренных служб.
Фото: УГЗ г. Уфы.