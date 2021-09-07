В Башкирии работники культуры смогут получить 500 тысяч рублей

Поддержка будет оказана молодым специалистам в возрасте до 35 лет с профильным профессиональным образованием в сфере культуры. Это работники культурно-досуговых учреждений, библиотек, музеев, педагоги дополнительного образования сферы культуры, которые прибыли на работу с 2018 года в сельский населенный пункт, либо город с населением до 50 тысяч человек. На сегодняшний день в республике не хватает более 350 специалистов в этой сфере. Прежде всего, кадровый дефицит ощущается в сельских клубах и детских школах искусств. При этом доля работников пенсионного возраста в отрасли составляет практически треть.