В Башкирии работники культуры смогут получить 500 тысяч рублей

Получить от государства 500 тысяч рублей на приобретение жилья или земельного участка. Это можно сделать, если стать участником программы «Земский работник культуры». Реализацию проекта обсудили на заседании президиума правительства Башкортостана, которое провел премьер-министр Андрея Назаров.

Поддержка будет оказана молодым специалистам в возрасте до 35 лет с профильным профессиональным образованием в сфере культуры. Это работники культурно-досуговых учреждений, библиотек, музеев, педагоги дополнительного образования сферы культуры, которые прибыли на работу с 2018 года в сельский населенный пункт, либо город с населением до 50 тысяч человек. На сегодняшний день в республике не хватает более 350 специалистов в этой сфере. Прежде всего, кадровый дефицит ощущается в сельских клубах и детских школах искусств. При этом доля работников пенсионного возраста в отрасли составляет практически треть.

Такая программа только разрабатывается на федеральном уровне, аналогов в регионах России нет. Мы зачастую на местах сталкиваемся с нехваткой кадров. И мы, конечно, видим, что в муниципалитетах нет ярких мероприятий. Причиной является отсутствие квалифицированных кадров на селе.

Андрей Назаров, премьер-министр правительства Республики Башкортостан
В Башкирии стартует кастинг нового сезона шоу «7 Егет»
Как получить 250 тысяч вместо земельного участка многодетным семьям в Башкирии