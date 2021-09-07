Проект строительства моста через Белую в Бирском районе проходит госэкспертизу. Уже много лет жители муниципалитета используют понтонную переправу. Она связывает Бирск и другие населенные пункты Забелья.

Ежегодно перед началом зимы мост демонтируют и приходится использовать ледовую переправу. С просьбой построить стационарный мост жители неоднократно писали в различные ведомства. С этой же проблемой они обратились к Радию Хабирову на прошедшей в декабре прошлого года пресс-конференции. На сегодняшний день проект строительства ждет положительного заключения госэкспертизы.