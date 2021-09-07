Вахтовик из Башкирии зарезал товарища

В Оренбургской области перед судом предстал вахтовик из Башкирии. Мужчину обвинили в убийстве товарища.
Как выяснило следствие, друзья возвращались домой с вахты в Москве. По пути они распивали алкоголь. Во время небольшого застолья между ними вспыхнула ссора, тогда обвиняемый схватил нож и несколько раз ударил 42-летнего друга в грудь, левое плечо и бедро.
Пострадавшего доставили в больницу, но от обильной кровопотери он скончался. Подозреваемый признал свою вину и раскаялся в содеянном. Суд приговорил убийцу к 8 годам лишения свободы в колонии строгого режима.