Эксперты рассказали, почему необходимо демонтировать памятник Салавату Юлаеву в Уфе

Специалисты рассказали, как может проходить реконструкция памятника Салавату Юлаеву. Накануне в Управлении по госохране объектов культурного наследия опубликовали данные экспертизы постамента. В заключении было рекомендовано демонтировать скульптуру для дальнейшего восстановления.

Решение еще не принято, при этом памятник, по словам исследователей, находится в неудовлетворительном состоянии. Конструкция подверглась сильной коррозии. Существенного укрепления требует и опорная нога коня. Кто займется работами – пока неизвестно, будет объявлен тендер.

Решение, думаю, будет принято самое взвешенное и компетентное. В этом я точно уверен. Олег Полстовалов, начальник Управления по государственной охране объектов культурного наследия Республики Башкортостан