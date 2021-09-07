Эксперты рассказали, почему необходимо демонтировать памятник Салавату Юлаеву в Уфе

Специалисты рассказали, как может проходить реконструкция памятника Салавату Юлаеву. Накануне в Управлении по госохране объектов культурного наследия опубликовали данные экспертизы постамента. В заключении было рекомендовано демонтировать скульптуру для дальнейшего восстановления.
Решение еще не принято, при этом памятник, по словам исследователей, находится в неудовлетворительном состоянии. Конструкция подверглась сильной коррозии. Существенного укрепления требует и опорная нога коня. Кто займется работами – пока неизвестно, будет объявлен тендер.
У Башкультнаследия остались некоторые вопросы к экспертной организации. В частности, не были проведены геологические исследования основания, на котором расположен постамент. Не исключено, что скалу также придется укреплять. В этом случае стоимость реконструкции Салавата Юлаева значительно возрастет. Общая стоимость может достигать нескольких сотен миллионов рублей.