Неподдельные чувства: ТВ-шоу про отношения



Отношения между людьми редко протекают просто и безоблачно. Они состоят из ссор, примирений, любви, ненависти и десятков других чувств. Если вы любите наблюдать за невыдуманными сюжетами, которые подбрасывает сама жизнь – захватывающие телевизионные шоу именно то, что вам нужно.

Опасные связи

Стать жертвой обмана со стороны любимого человека может каждый, но узнать правду крайне сложно – иногда люди живут в неведении годами. Ведущие шоу https://www.ivi.ru/tvshows/opasnye-svyazi Карен Кочарян и Дмитрий Рыбин на телеканале ЧЕ! восстанавливают справедливость и помогают всем, кто заподозрил свою вторую половинку в измене. С помощью техники видеонаблюдения и тайных агентов они собирают доказательства, которые подтвердят или опровергнут подозрения. Ограничение по возрасту – 18 лет, длительность одной серии программы – 30 минут, в эфир вышло 4 сезона.

Немножко разведены

Иногда отношения семейной пары заходят в тупик и развод представляется супругам единственным возможным вариантом. На телеканале Ю таким героям предлагается уникальный эксперимент. Редакторы подберут им идеальных партнеров и подарят шанс совершить легальный адюльтер. В ходе программы https://www.ivi.ru/tvshows/nemnozhko-razvedeny пары смогут созваниваться, встречаться и делиться впечатлениями, а кому-то «шоковая терапия» поможет сохранить распадающийся брак. Программа предназначена для зрителей старше 18 лет, длительность выпуска – 90 минут, в эфир вышло 2 сезона.

Любовь на выживание

Ведущая Айза Анохина и ее коллеги на телеканале Пятница! готовы подарить героям шоу невероятные приключения. В программе участвуют пары, которые хотят проверить отношения на прочность, и получить денежный приз. Они отправятся в путешествие в самые опасные уголки Земли, подвергнутся суровым испытаниям и будут искать заветные ключи от шкатулки, где лежит 200 тысяч рублей. Но главный вопрос – останутся ли супруги вместе после окончания шоу? Ограничение телепередачи по возрасту – 16+, в эфир вышло 4 сезона, один выпуск длится 90 минут.

Разводы

Герои программы на телеканале Домашний – супруги, которые переживают кризис в отношениях и близки к разводу. Ведущие Анита Цой и Владимир Дашевский проведут им сеанс психотерапии и подарят героям возможность спасти брак. На это отводится 30 дней, а по истечении срока супруги должны окончательно решить – хотят они остаться вместе или выбирают новую жизнь. А зрители на примере героев смогут попытаться решить свои проблемы. Длительность одного выпуска составляет 48 минут, ограничение по возрасту – 16+, в эфир вышел 1 сезон телепередачи.