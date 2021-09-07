В Башкирии от коронавируса привились более 1 млн 52 тыс. человек

Ещё 15 смертей от ковида зафиксированы в республике за минувшие сутки. Общее число жертв с начала пандемии составило 1 218 человек. Более 300 новых случаев инфицирования.
В стационарах проходят лечение 696 пациентов, 61 из них – в тяжелом состоянии, 16 – на ИВЛ. Что касается вакцинации, первым и вторым компонентом привились уже более 1 миллиона 52 тысяч человек.
Активно иммунизацию проходят педагоги. Они несут ответственность не только за свое здоровье, но и детей, с которыми ежедневно взаимодействуют. Преподаватель салаватского лицея сделала вакцину еще в прошлом году одной из первых. В скором времени женщине предстоит ревакцинация.
Между тем жители Салавата, прошедшие вакцинацию, могут выиграть ценные призы: путевки в санатории республики, 200 денежных сертификатов на покупку бытовой техники. Розыгрыш проходит среди тех, кто привился с 28 августа по 1 октября.