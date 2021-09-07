В Башкирии от коронавируса привились более 1 млн 52 тыс. человек

Решение, с одной стороны, вынужденное, потому что мне предстояла поездка на крупное всероссийское мероприятие – допуск туда был только по прививкам. А с другой стороны, это было еще и сознательное решение, потому что к тому моменту уже стало понятно, что прививка – это единственное спасение от коронавируса.

Ирина Саутина, учитель русского языка и литературы лицея № 1