В Башкирии от коронавируса привились более 1 млн 52 тыс. человек

Ещё 15 смертей от ковида зафиксированы в республике за минувшие сутки. Общее число жертв с начала пандемии составило 1 218 человек. Более 300 новых случаев инфицирования.

В стационарах проходят лечение 696 пациентов, 61 из них – в тяжелом состоянии, 16 – на ИВЛ. Что касается вакцинации, первым и вторым компонентом привились уже более 1 миллиона 52 тысяч человек.

Активно иммунизацию проходят педагоги. Они несут ответственность не только за свое здоровье, но и детей, с которыми ежедневно взаимодействуют. Преподаватель салаватского лицея сделала вакцину еще в прошлом году одной из первых. В скором времени женщине предстоит ревакцинация.

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Решение, с одной стороны, вынужденное, потому что мне предстояла поездка на крупное всероссийское мероприятие – допуск туда был только по прививкам. А с другой стороны, это было еще и сознательное решение, потому что к тому моменту уже стало понятно, что прививка – это единственное спасение от коронавируса.

Ирина Саутина, учитель русского языка и литературы лицея № 1

Прививку я решил делать перед учебным годом, потому что работаю в школе и несу ответственность не только за себя, но и за детей, которых я учу.

Азамат Фахретдинов, учитель физики гимназии № 1

Между тем жители Салавата, прошедшие вакцинацию, могут выиграть ценные призы: путевки в санатории республики, 200 денежных сертификатов на покупку бытовой техники. Розыгрыш проходит среди тех, кто привился с 28 августа по 1 октября.

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