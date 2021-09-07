В Уфе цветочная компания подарила медикам ковид-госпиталя букеты

Одна из уфимских компаний решила поддержать врачей дёмского ковид-госпиталя и подарила сотрудникам свежие букеты. Композиции из хризантем, ромашек и других цветов едва поместились в конференц-зале медучреждения, куда и пригласили сотрудников. По словам представителей компании, они организовали благотворительную акцию, чтобы так выразить благодарность врачам от имени всех пациентов.

Наша компания любит участвовать в таких акциях и радовать жителей города. Сейчас сложная ситуация с ковидом, и нам пришла идея порадовать врачей, поднять им настроение такими чудными цветочками.

Для самих врачей и персонала дёмского ковид-госпиталя такая акция стала полной неожиданностью. Некоторые сотрудники, закончив смену, с удивлением проходили мимо цветов, но без букета уйти домой не получилось. Подарок получила каждая сотрудница больницы. Тем же, кто в это время находился в «красной зоне», цветы передадут после окончания рабочей смены.