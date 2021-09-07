«Ваша победа вдохновляет всю республику»: Радий Хабиров встретился с участниками WorldSkills

Наследием чемпионата WorldSkills станут около 100 мастерских, которые организуют в республике. Их оснастят оборудованием, оставшимся после турнира. Об этом Радий Хабиров заявил сегодня на встрече с победителями и их наставниками. Глава республики также обсудил дальнейшую поддержку башкирских училищ и колледжей.

В зале Конгресс-холла сегодня несколько десятков человек. Участники и наставники чемпионата «Ворлдскиллс», каждый из них – победитель. Все в разных компетенциях, из разных учебных заведений. В том числе и школьники.

Было сложно, мы были в костюмах спасателей, было жарко. У меня уже есть опыт в моей будущей профессии, причем по стандартам WorldSkills.

Алена Минигареева, конкурсант-юниор по компетенции «Спасательные работы»

Глава республики пообщался с участниками, в том числе наградил наставников, воспитавших чемпионов. Ну а каждому из победителей Радий Хабиров пообещал при необходимости написать личную рекомендацию для работодателей.

Фото №1 - «Ваша победа вдохновляет всю республику»: Радий Хабиров встретился с участниками WorldSkills

Ваша победа вдохновляет всю республику, это не только победа среднего профессионального образования, не личная победа. Вы даете нам ощущение, что Башкортостан может побеждать, что у нас все есть для победы, что мы регион-лидер. Если вы хотите устроиться куда-то на работу, то я напишу сопроводительное письмо и даже переговорю с руководителем предприятия, чтобы вас взяли на эту работу.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Колледжи и техникумы получат оборудование, оставшееся после чемпионата. Кроме того, сейчас чиновники формируют концепцию создания федерального центра профессионального образования. Его могут организовать на базе освободившихся после «Ворлдскиллс» площадок и там же круглогодично тренировать специалистов со всей страны, в том числе и преподавателей.

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Одному педагогу приходится готовить по нескольким предметам, это тяжело, мы хотим поддержку в повышении квалификации сотрудников колледжа.

Залия Султанова, и.о. директора Зауральского агропромышленного колледжа
Фото №2 - «Ваша победа вдохновляет всю республику»: Радий Хабиров встретился с участниками WorldSkills

Следом глава республики провел совещание по вопросам образования с руководителями всех средне-специальных учебных заведений. Одна из главных проблем сегодня – плохая материальная база. В том числе и условия проживания студентов. Как сказал Радий Хабиров, за последнее время было построено много школ, но ни одного общежития для студентов.

Участники приехали из домашних условий и удивились. Может быть, общежития между собой в регионах и не очень различаются, но люди, приехавшие из дома, поразились.

Андрей Назаров, премьер-министр Республики Башкортостан

Для взаимодействия с училищами намерены привлекать предприятия, которые, пусть и немного, должны помогать кузницам будущих кадров. Кроме того, в ответ на одно из выступлений глава республики поручил продумать вопрос выделения пустующих помещений в общежитиях под служебное жилье.

Наша задача – дать возможность живущим там людям учиться на месте. Не все идут в вузы, и для некоторых детей прийти и получить хорошую рабочую профессию – это на всю жизнь обеспечить себя работой. Это мы понимаем, и здесь мы ваши союзники.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Труднее всего в системе среднего профессионального образования приходится небольшим сельским колледжам. Радий Хабиров поручил продумать вопрос грантовой помощи для них. Отныне подготовка участников к предстоящим чемпионатам будет проходить на систематической основе. Причем по каждому профилю курировать вопрос будут лично руководители министерств. Училищам в свою очередь нужно не стоять на месте, а подстраиваться, внедряя обучение по новым профессиям. Для сравнения, на самом первом чемпионате «Ворлдскиллс» было всего 26 специальностей, на последнем – уже 105.

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