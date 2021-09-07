«Ваша победа вдохновляет всю республику»: Радий Хабиров встретился с участниками WorldSkills

Наследием чемпионата WorldSkills станут около 100 мастерских, которые организуют в республике. Их оснастят оборудованием, оставшимся после турнира. Об этом Радий Хабиров заявил сегодня на встрече с победителями и их наставниками. Глава республики также обсудил дальнейшую поддержку башкирских училищ и колледжей.

В зале Конгресс-холла сегодня несколько десятков человек. Участники и наставники чемпионата «Ворлдскиллс», каждый из них – победитель. Все в разных компетенциях, из разных учебных заведений. В том числе и школьники.

Было сложно, мы были в костюмах спасателей, было жарко. У меня уже есть опыт в моей будущей профессии, причем по стандартам WorldSkills. Алена Минигареева, конкурсант-юниор по компетенции «Спасательные работы»

Глава республики пообщался с участниками, в том числе наградил наставников, воспитавших чемпионов. Ну а каждому из победителей Радий Хабиров пообещал при необходимости написать личную рекомендацию для работодателей.

Ваша победа вдохновляет всю республику, это не только победа среднего профессионального образования, не личная победа. Вы даете нам ощущение, что Башкортостан может побеждать, что у нас все есть для победы, что мы регион-лидер. Если вы хотите устроиться куда-то на работу, то я напишу сопроводительное письмо и даже переговорю с руководителем предприятия, чтобы вас взяли на эту работу. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Колледжи и техникумы получат оборудование, оставшееся после чемпионата. Кроме того, сейчас чиновники формируют концепцию создания федерального центра профессионального образования. Его могут организовать на базе освободившихся после «Ворлдскиллс» площадок и там же круглогодично тренировать специалистов со всей страны, в том числе и преподавателей.

Одному педагогу приходится готовить по нескольким предметам, это тяжело, мы хотим поддержку в повышении квалификации сотрудников колледжа. Залия Султанова, и.о. директора Зауральского агропромышленного колледжа

Следом глава республики провел совещание по вопросам образования с руководителями всех средне-специальных учебных заведений. Одна из главных проблем сегодня – плохая материальная база. В том числе и условия проживания студентов. Как сказал Радий Хабиров, за последнее время было построено много школ, но ни одного общежития для студентов.

Участники приехали из домашних условий и удивились. Может быть, общежития между собой в регионах и не очень различаются, но люди, приехавшие из дома, поразились. Андрей Назаров, премьер-министр Республики Башкортостан

Для взаимодействия с училищами намерены привлекать предприятия, которые, пусть и немного, должны помогать кузницам будущих кадров. Кроме того, в ответ на одно из выступлений глава республики поручил продумать вопрос выделения пустующих помещений в общежитиях под служебное жилье.

Наша задача – дать возможность живущим там людям учиться на месте. Не все идут в вузы, и для некоторых детей прийти и получить хорошую рабочую профессию – это на всю жизнь обеспечить себя работой. Это мы понимаем, и здесь мы ваши союзники. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан