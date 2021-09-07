«Ваша победа вдохновляет всю республику»: Радий Хабиров встретился с участниками WorldSkills

Наследием чемпионата WorldSkills станут около 100 мастерских, которые организуют в республике. Их оснастят оборудованием, оставшимся после турнира. Об этом Радий Хабиров заявил сегодня на встрече с победителями и их наставниками. Глава республики также обсудил дальнейшую поддержку башкирских училищ и колледжей.
В зале Конгресс-холла сегодня несколько десятков человек. Участники и наставники чемпионата «Ворлдскиллс», каждый из них – победитель. Все в разных компетенциях, из разных учебных заведений. В том числе и школьники.
Глава республики пообщался с участниками, в том числе наградил наставников, воспитавших чемпионов. Ну а каждому из победителей Радий Хабиров пообещал при необходимости написать личную рекомендацию для работодателей.
Колледжи и техникумы получат оборудование, оставшееся после чемпионата. Кроме того, сейчас чиновники формируют концепцию создания федерального центра профессионального образования. Его могут организовать на базе освободившихся после «Ворлдскиллс» площадок и там же круглогодично тренировать специалистов со всей страны, в том числе и преподавателей.
Следом глава республики провел совещание по вопросам образования с руководителями всех средне-специальных учебных заведений. Одна из главных проблем сегодня – плохая материальная база. В том числе и условия проживания студентов. Как сказал Радий Хабиров, за последнее время было построено много школ, но ни одного общежития для студентов.
Для взаимодействия с училищами намерены привлекать предприятия, которые, пусть и немного, должны помогать кузницам будущих кадров. Кроме того, в ответ на одно из выступлений глава республики поручил продумать вопрос выделения пустующих помещений в общежитиях под служебное жилье.
Труднее всего в системе среднего профессионального образования приходится небольшим сельским колледжам. Радий Хабиров поручил продумать вопрос грантовой помощи для них. Отныне подготовка участников к предстоящим чемпионатам будет проходить на систематической основе. Причем по каждому профилю курировать вопрос будут лично руководители министерств. Училищам в свою очередь нужно не стоять на месте, а подстраиваться, внедряя обучение по новым профессиям. Для сравнения, на самом первом чемпионате «Ворлдскиллс» было всего 26 специальностей, на последнем – уже 105.