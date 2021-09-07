В Башкирии до конца года сдадут еще 3 дома «Миловского парка»

В Уфимском районе планируют до конца года достроить ещё 3 дома в жилом комплексе «Миловский парк». С проблемой долгостроев там борются уже несколько лет. Сейчас жилой комплекс достраивают за счет Фонда прав дольщиков. На эти цели зарезервировано почти 3 млрд рублей.
В соответствии с новым проектом в квартирах и новый план электрики. По словам специалистов, этого требуют современные нормы ГОСТа. Впрочем, работа на таком объекте, шутят монтажники, им даже на руку.
А вот для самого здания хорошего было мало. Объект не консервировали. Перед возобновлением работ провели экспертизу. Нашли нарушения. Обследование проходило с мая по июль 2021 года.
В фонде обещают до конца года сдать 3 дома в «Миловском парке». В 10 квартале это 4-й и 5-й дома, ещё один под номером 2 в 5-м квартале. Планы грандиозные – достроить 20 жилых зданий из 22. Сделать это хотят уже до 2023 года. Несостоявшиеся жители ещё двух домов, по словам экспертов, получили денежную компенсацию. Среди этих дольщиков распределили 25 миллионов рублей. Сейчас для завершения строительства зарезервированы почти 3 миллиарда рублей. Сумма может измениться в зависимости от результатов экспертиз.
Часть зданий решено было разобрать. 6 домов ликвидируют почти подчистую. Сейчас там трудятся бригады. По словам специалистов, останутся лишь первые этажи, после этого стены заново должны поднимать, обещают сохранить даже планировки квартир. Жилой комплекс, можно сказать, воссоздастся. Как возрождается птица Феникс в каменном обличии, которая наконец уже должна перестать быть мифом.