В Башкирии до конца года сдадут еще 3 дома «Миловского парка»

В Уфимском районе планируют до конца года достроить ещё 3 дома в жилом комплексе «Миловский парк». С проблемой долгостроев там борются уже несколько лет. Сейчас жилой комплекс достраивают за счет Фонда прав дольщиков. На эти цели зарезервировано почти 3 млрд рублей.

В соответствии с новым проектом в квартирах и новый план электрики. По словам специалистов, этого требуют современные нормы ГОСТа. Впрочем, работа на таком объекте, шутят монтажники, им даже на руку.

С одной стороны, что дом усадку дал – хорошо. Ринат Курбанбаев, электромонтажник

А вот для самого здания хорошего было мало. Объект не консервировали. Перед возобновлением работ провели экспертизу. Нашли нарушения. Обследование проходило с мая по июль 2021 года.

Выявлено, что у нас окна не соответствуют требованиям, отсутствует кровля. Это сейчас исправляется. Равиль Ибатуллин, руководитель технического заказчика Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства

В фонде обещают до конца года сдать 3 дома в «Миловском парке». В 10 квартале это 4-й и 5-й дома, ещё один под номером 2 в 5-м квартале. Планы грандиозные – достроить 20 жилых зданий из 22. Сделать это хотят уже до 2023 года. Несостоявшиеся жители ещё двух домов, по словам экспертов, получили денежную компенсацию. Среди этих дольщиков распределили 25 миллионов рублей. Сейчас для завершения строительства зарезервированы почти 3 миллиарда рублей. Сумма может измениться в зависимости от результатов экспертиз.

13 домов планируется сдать в 2022 году и оставшиеся 4 – в начале 2023 года. Средства зарезервированы 2 млрд 936 млн рублей, подрядчик и проектировщик определены – Башгражданстрой и Башкиргражданпроект. Олег Султанов, и.о. генерального директора Фонда защиты прав дольщиков Республики Башкортостан