В Уфе в преддверии Дня финансиста наградили лучших работников

Лучших представителей финансового сектора Башкортостана наградили республиканскими и ведомственными наградами. В церемонии, которую приурочили к профессиональному празднику финансистов, принял участие премьер-министр правительства региона Андрей Назаров. Он признался, что дата имеет для него особое значение – его мама работала бухгалтером, и он с детства видел, какой отдачи требует эта профессия.
День финансиста в России отмечается 8 сентября. Его учредили в 2011 году, чтобы чествовать тех, кто имеет отношение к экономической деятельности. На награждении в Уфе отметили также команду, которая готовила участников Национального финала «Молодые профессионалы» от Башкортостана. Результаты показали их хорошую подготовку.