В Уфе в преддверии Дня финансиста наградили лучших работников

Лучших представителей финансового сектора Башкортостана наградили республиканскими и ведомственными наградами. В церемонии, которую приурочили к профессиональному празднику финансистов, принял участие премьер-министр правительства региона Андрей Назаров. Он признался, что дата имеет для него особое значение – его мама работала бухгалтером, и он с детства видел, какой отдачи требует эта профессия.

Традиционно финансовые работники – это люди, которые избирают путь очень кропотливый, очень глубокой, важной работы. Есть очень много сложностей на таком пути. Во-первых, надо внимательно относиться к своей работе. Постоянно быть последовательным в своих решениях и удерживать большой объем информации и цифр.

Андрей Назаров, премьер-министр правительства Республики Башкортостан

День финансиста в России отмечается 8 сентября. Его учредили в 2011 году, чтобы чествовать тех, кто имеет отношение к экономической деятельности. На награждении в Уфе отметили также команду, которая готовила участников Национального финала «Молодые профессионалы» от Башкортостана. Результаты показали их хорошую подготовку.

Фото №1 - В Уфе в преддверии Дня финансиста наградили лучших работников

Это для меня такая честь, мне очень приятно, что увидели мои старания. Для меня это очень неожиданно. Я выражаю огромную благодарность своему руководству.

Регина Фаязова, главный специалист-эксперт министерства финансов Республики Башкортостан

Сегодняшняя благодарность означает мощный импульс для дальнейшего развития компетенции финансовый агент, страховой в нашем регионе. Мы всей России показали, что мы очень сильны, мы всей России показали наши медали, и сейчас мы готовы развивать наши компетенции, чтобы выходить уже за пределы РФ.

Марина Домрачева, заместитель начальника учебно-методического отдела Уфимского филиала Финансового университета
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