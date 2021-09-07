В Уфе в преддверии Дня финансиста наградили лучших работников

Традиционно финансовые работники – это люди, которые избирают путь очень кропотливый, очень глубокой, важной работы. Есть очень много сложностей на таком пути. Во-первых, надо внимательно относиться к своей работе. Постоянно быть последовательным в своих решениях и удерживать большой объем информации и цифр.

Андрей Назаров, премьер-министр правительства Республики Башкортостан