В Башкирии в рамках проекта «Атайсал» открыли бюст селекционеру Лидии Стреляевой

В Кушнаренковском районе впервые открыли бюст агроному. Деньги на возведение скульптуры пожертвовали жители села. Проект вошел в региональную программу «Атайсал». В планах инициативной группы – создать фонд сохранения исторического наследия района.

И стар, и млад собрались у селекционного центра, чтобы увековечить память Лидии Николаевны Стреляевой, заслуженного агронома Башкирской АССР. В молодости она приехала сюда с мужем и привезла с собой несколько черенков солнечной ягоды. Так в Кушнаренково появился северный виноград.

Десятилетиями эти сорта она сажала. Отбирала самые морозостойкие, крепкие, и, конечно, она основоположница – мы смело можем об этом говорить. Анвар Шакирзянов, и. о. директора Башкирского НИИ сельского хозяйства УФИЦ РАН

Памятник легенде района создавали всем селом. Каждый помогал по возможности. Даже 100 рублей были весомыми в этом благородном деле. Идею Ильдара Давлетова поддержали активисты района, и уже через 3 месяца здесь появился бюст, ставший теперь уже символом памяти родоначальницы виноградарства в регионе.

Предложил местным предпринимателям: Салавату Галимову, Ильфиру Хайруллину. Говорю, давайте попробуем. Ильдар Давлетов, член Союза журналистов России

Лидия Стреляева хотела вырастить сорт винограда, устойчивый к суровому климату Урала. Сейчас многие её разработки продолжают развивать уже другие ученые.

Молодежь, может, даже и не знает, кто это такая. А это гордость наша. Поэтому мы решили увековечить ее память, дать понять нашей молодежи, что да, жили у нас такие люди, которые прославили село. Салават Галимов, председатель Союза предпринимателей, фермеров и промышленников Кушнаренковского района «Топорнино»

Лидия Стреляева – автор разработки более 7 сортов винограда. Среди них такие, как «Юбилейный», «Башкирский изумруд», «Александр». Новые сорта Лидии Стреляевой создавались в её лаборатории. В одном из залов здания сохранилось её рабочее место. Целый музейный экспонат. Есть даже исторические фотографии.

Сюда на экскурсии приезжают и школьники. Ведь виноград, который здесь выращивают, не найти в магазине, уверяют местные агрономы, он есть только в питомнике. Общая площадь селекционного центра – 75 гектаров. Здесь выращивают и яблоки, и груши, вишню, смородину, землянику и другие фрукты и ягоды. Учёные планируют расширить плантации. За саженцами сюда приезжают со всей республики.

Сезон начинается где-то 21 апреля и до 31 октября длится. В это время мы его укрываем на зиму, обрезаем лозы, потом открываем, полностью провязываем – работы много. Наталья Старцева, руководитель Кушнаренковского селекционного центра