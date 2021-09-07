В Башкирии в рамках проекта «Атайсал» открыли бюст селекционеру Лидии Стреляевой

В Кушнаренковском районе впервые открыли бюст агроному. Деньги на возведение скульптуры пожертвовали жители села. Проект вошел в региональную программу «Атайсал». В планах инициативной группы – создать фонд сохранения исторического наследия района.
И стар, и млад собрались у селекционного центра, чтобы увековечить память Лидии Николаевны Стреляевой, заслуженного агронома Башкирской АССР. В молодости она приехала сюда с мужем и привезла с собой несколько черенков солнечной ягоды. Так в Кушнаренково появился северный виноград.
Памятник легенде района создавали всем селом. Каждый помогал по возможности. Даже 100 рублей были весомыми в этом благородном деле. Идею Ильдара Давлетова поддержали активисты района, и уже через 3 месяца здесь появился бюст, ставший теперь уже символом памяти родоначальницы виноградарства в регионе.
Лидия Стреляева хотела вырастить сорт винограда, устойчивый к суровому климату Урала. Сейчас многие её разработки продолжают развивать уже другие ученые.
Лидия Стреляева – автор разработки более 7 сортов винограда. Среди них такие, как «Юбилейный», «Башкирский изумруд», «Александр». Новые сорта Лидии Стреляевой создавались в её лаборатории. В одном из залов здания сохранилось её рабочее место. Целый музейный экспонат. Есть даже исторические фотографии.
Сюда на экскурсии приезжают и школьники. Ведь виноград, который здесь выращивают, не найти в магазине, уверяют местные агрономы, он есть только в питомнике. Общая площадь селекционного центра – 75 гектаров. Здесь выращивают и яблоки, и груши, вишню, смородину, землянику и другие фрукты и ягоды. Учёные планируют расширить плантации. За саженцами сюда приезжают со всей республики.
Работы много. И не только в питомнике. В районе много достойных людей, о которых бы хотели рассказать активисты. Бюст Лидии Николаевны уже установили, а значит, начало положено. В планах инициативной группы – создать фонд сохранения исторического наследия сёл Кушнаренково-Топорнино и рассказать о людях, прославивших родной район.