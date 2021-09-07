В Башкирии в рамках проекта «Атайсал» открыли бюст селекционеру Лидии Стреляевой

В Кушнаренковском районе впервые открыли бюст агроному. Деньги на возведение скульптуры пожертвовали жители села. Проект вошел в региональную программу «Атайсал». В планах инициативной группы – создать фонд сохранения исторического наследия района.

И стар, и млад собрались у селекционного центра, чтобы увековечить память Лидии Николаевны Стреляевой, заслуженного агронома Башкирской АССР. В молодости она приехала сюда с мужем и привезла с собой несколько черенков солнечной ягоды. Так в Кушнаренково появился северный виноград.

Десятилетиями эти сорта она сажала. Отбирала самые морозостойкие, крепкие, и, конечно, она основоположница – мы смело можем об этом говорить.

Анвар Шакирзянов, и. о. директора Башкирского НИИ сельского хозяйства УФИЦ РАН
Фото №1 - В Башкирии в рамках проекта «Атайсал» открыли бюст селекционеру Лидии Стреляевой

Памятник легенде района создавали всем селом. Каждый помогал по возможности. Даже 100 рублей были весомыми в этом благородном деле. Идею Ильдара Давлетова поддержали активисты района, и уже через 3 месяца здесь появился бюст, ставший теперь уже символом памяти родоначальницы виноградарства в регионе.

Предложил местным предпринимателям: Салавату Галимову, Ильфиру Хайруллину. Говорю, давайте попробуем.

Ильдар Давлетов, член Союза журналистов России

Лидия Стреляева хотела вырастить сорт винограда, устойчивый к суровому климату Урала. Сейчас многие её разработки продолжают развивать уже другие ученые.

Пенальти
Фото №2 - В Башкирии в рамках проекта «Атайсал» открыли бюст селекционеру Лидии Стреляевой

Молодежь, может, даже и не знает, кто это такая. А это гордость наша. Поэтому мы решили увековечить ее память, дать понять нашей молодежи, что да, жили у нас такие люди, которые прославили село.

Салават Галимов, председатель Союза предпринимателей, фермеров и промышленников Кушнаренковского района «Топорнино»

Лидия Стреляева – автор разработки более 7 сортов винограда. Среди них такие, как «Юбилейный», «Башкирский изумруд», «Александр». Новые сорта Лидии Стреляевой создавались в её лаборатории. В одном из залов здания сохранилось её рабочее место. Целый музейный экспонат. Есть даже исторические фотографии.

Сюда на экскурсии приезжают и школьники. Ведь виноград, который здесь выращивают, не найти в магазине, уверяют местные агрономы, он есть только в питомнике. Общая площадь селекционного центра – 75 гектаров. Здесь выращивают и яблоки, и груши, вишню, смородину, землянику и другие фрукты и ягоды. Учёные планируют расширить плантации. За саженцами сюда приезжают со всей республики.

Сезон начинается где-то 21 апреля и до 31 октября длится. В это время мы его укрываем на зиму, обрезаем лозы, потом открываем, полностью провязываем – работы много.

Наталья Старцева, руководитель Кушнаренковского селекционного центра

Работы много. И не только в питомнике. В районе много достойных людей, о которых бы хотели рассказать активисты. Бюст Лидии Николаевны уже установили, а значит, начало положено. В планах инициативной группы – создать фонд сохранения исторического наследия сёл Кушнаренково-Топорнино и рассказать о людях, прославивших родной район.

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