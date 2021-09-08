В Башкирии меценат отремонтировал школу в родном селе

Современная начальная школа появилась в селе Старомурапталово Куюргазинского района. Зданию больше 30 лет. За это время капремонта не было ни разу. Уроженец этой деревни оказал спонсорскую помощь в рамках проекта «Атайсал».

За три месяца учебное заведение преобразилось до неузнаваемости. Там появился класс информатики, спортивный зал, гардеробная, санузел. В учительской – новая мебель, в школе установлены видеокамеры. Обустроена прилегающая территория: у школьников младших классов есть своя игровая и спортивная площадки.

Меценат не захотел раскрывать своего имени. В Старомурапталово он не живет, тем не менее не забывает свою малую родину. В школе будут учиться шесть детей с 1-го по четвертый классы. Пока они получают знания в соседней деревне, а 10 сентября смогут сесть за парты в обновленной школе.