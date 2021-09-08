В Белорецке прошло сельскохозяйственная ярмарка

Местное, качественное, свое. Очередная сельскохозяйственная ярмарка прошла в Белорецке. На прилавках овощи, мед, яйца, молочные продукты. Проект реализуется совместно с Торгово-промышленной палатой.
У горожан есть уникальная возможность приобрести качественные продукты от фермеров, а сами сельхозпроизводители получают хорошую площадку для продажи своих товаров, ведь попасть с ними на прилавки торговых сетей крайне не просто. В рамках ярмарок люди могли получить юридическую помощь. А тем, кто ищет работу, помогали составить резюме в банке вакансий.