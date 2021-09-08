Житель Башкирии отрезал голову брату на глазах у отца

Страшное преступление произошло в Нефтекамске. Перед судом предстал 33-летний местный житель, которого обвинили в жестоком убийстве родного брата.
Инцидент произошёл ещё в ноябре прошлого года. Между братьями произошёл конфликт, во время которого старший схватил нож и ударил им 31-летнего родственника. От полученного ранения несчастный скончался сразу.
Чтобы скрыть следи преступления, мужчина решил расчленить брата. Когда он отрезал погибшему родственнику голову, домой вернулся их отец. Пожилой мужчина сразу обратился в полицию.
Подозреваемый в убийстве попытался сбежать и скрыться. Полиция задержала мужчину при попытке покинуть город на попутке. И хотя подозреваемый свою вину не признал, суд приговорил его к 11 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Приговор в законную силу не вступил.