Госдума пересмотрит законопроект об обязательном техосмотре авто

Секретарь генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак сообщил, что в Государственную Думу будет внесён новый законопроект. Он касается отмены обязательного техосмотра личного автомобиля.

Фото №1 - Госдума пересмотрит законопроект об обязательном техосмотре авто

Обязательный техосмотр планируется сохранить только в нескольких случаях: при смене владельца, и если автомобиль или мотоцикл старше четырех лет. При этом инициатива распространяется лишь на физические лица. Коммерческий транспорт будет проходить техосмотр в стандартном режиме.

Автовладельцы давно просят рассмотреть проект, который бы упростил процедуру техосмотра. Комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения считает, что за состоянием авто должен следить сам собственник.

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