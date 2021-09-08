Госдума пересмотрит законопроект об обязательном техосмотре авто

Секретарь генсовета «Единой России», первый вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак сообщил, что в Государственную Думу будет внесён новый законопроект. Он касается отмены обязательного техосмотра личного автомобиля.

Обязательный техосмотр планируется сохранить только в нескольких случаях: при смене владельца, и если автомобиль или мотоцикл старше четырех лет. При этом инициатива распространяется лишь на физические лица. Коммерческий транспорт будет проходить техосмотр в стандартном режиме.