В Уфе подростковая киностудия выиграла федеральный грант на съемку короткометражек

В Уфе воспитанники подростковой киностудии выиграли федеральный грант на съемку короткометражных фильмов. Проект уфимцев заинтересовал конкурсное жюри. Начинающие киношники сами написали сценарий, сыграли роли и даже провели премьерный показ. По словам команды, попробовать себя в режиссерском кресле мог любой желающий. Команде требуются актеры, операторы и не только.

На этой киностудии все по-взрослому. Камера, мотор, команды режиссера. Вот только многим участникам съемочного процесса нет и 18. На площадке подростковой киностудии «Идея» дети сами выбирают свои роли. Кому-то нравится работать с камерой, ну а кто-то любит писать сценарии или организовывать съемочный процесс. Подростки уже не по одному разу попробовали себя за тем или иным занятием, чтобы понять, что нравится.

На новый уровень киностудия вышла два года назад, когда один из воспитанников выиграл грант на съемку двух короткометражных фильмов. На форуме молодых деятелей культуры и искусств «Таврида» членов жюри заинтересовал проект «Услышь меня», в основу которого был положен конфликт отцов и детей.

Прежде чем приступить к съемкам, актеры долго изучают сценарий и проводят репетиции. Сложности возникают и с подбором декораций. Поскольку средств на аренду павильонов у молодых киношников нет, приходится договариваться, например, с владельцами офисов или зданий. Какие-то эпизоды снимают в квартирах участников.