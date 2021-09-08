Главные телеканалы Башкирии покажут Прямую линию Радия Хабирова

Сегодня, 8 сентября, ровно в 19:00 состоится Прямая линия с Главой Башкирии. В прямом эфире Радий Хабиров ответит на самые волнующие вопросы жителей республики. Задать свой вопрос смогут и представители общественных организаций и журналисты.
Прямую линию Радия Хабирова будут транслировать все крупные телеканалы Башкирии: БСТ, «Башкортостан 24», «Вся Уфа», «Салям», UTV.
Также подключиться к трансляции в прямом эфире смогут и пользователи интернета. Эфир будут транслировать в социальных сетях Главы региона: Вконтакте, Instagram, Facebook и Одноклассниках.