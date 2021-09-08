Гамид Агаларов оформил дубль в матче за молодежную сборную России

Нападающий «Уфы» Гамид Агаларов продолжает забивать. Форвард провел матч за молодежную сборную России против ровесников из Мальты. Агаларов отличился двумя забитыми мячами, а также ассистировал на гол Хлусевича.

Российская молодежка победила со счетом 6:0 и расположилась на втором месте в своей отборочной группе на чемпионат Европы. Теперь 21-летний нападающий вернется в расположение футбольного клуба «Уфа» и будет вместе с командой готовиться к гостевому матчу с «Сочи».