В Башкирии осудят водителя за смерть двух взрослых и одного ребёнка

В Башкирии перед судом предстанет 50-летний водитель «КамАЗ» из Благовещенского района. Мужчину считают виновником аварии, в которой погибли три человека.

В июне 2021 года на 69 км автодороги Чишмы – Киргиз-Мияки столкнулись большегруз и встречная «Лада Калина». По версии следствия, водитель «КамАЗа» отвлёкся за рулем на телефон.

В результате столкновения в ДТП погибли трое пассажиров легкового авто, в том числе и 13-летняя девочка. Водитель и 6-летний малыш были экстренно госпитализированы с тяжелыми травмами.