Стало известно, когда жители Башкирии начнут получать счета за отопление

Начало отопительного сезона по закону начинается с 1 до 15 октября, но основную роль играет среднесуточная температура: отопление подключают, если в течение пяти суток столбик термометра не поднимается выше восьми градусов. Но опыт последних лет показывает, что такая погода устанавливается в конце сентября – начале октября.