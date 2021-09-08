Стало известно, когда жители Башкирии начнут получать счета за отопление

Начисления за отопление могут появиться уже в следующей квитанции. Об этом сообщили в «БашРТС».

Начало отопительного сезона по закону начинается с 1 до 15 октября, но основную роль играет среднесуточная температура: отопление подключают, если в течение пяти суток столбик термометра не поднимается выше восьми градусов. Но опыт последних лет показывает, что такая погода устанавливается в конце сентября – начале октября.

В летний период начисления производятся только за горячее водоснабжение, строка «отопление» вновь появится в квитанции с момента начала отопительного периода. Плата будет формироваться либо по показаниям общедомового прибора учёта тепловой энергии, либо по нормативу потребления, установленному Госкомитетом РБ по тарифам, в случае если прибор учёта отсутствует.

Между тем МУП УИС предлагает уфимцам оплатить отопление авансом уже сейчас. Это поможет уменьшить финансовую нагрузку на потребителей в отопительный сезон.

Чтобы снизить финансовую нагрузку для потребителей, мы предлагаем оплатить авансом любую комфортную сумму. В дальнейшем в квитанциях будет видно, сколько начислено за текущий месяц. Сумма к оплате будет указана с учетом внесенного ранее аванса.

Анна Горюхина, пресс-секретарь МУП УИС
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