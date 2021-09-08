В Башкирии всё больше отцов уходят в декретный отпуск

В Башкирии стремительно увеличивается количество мужчин, которые уходят в отпуск по уходу за ребёнком. Об этом сообщила замминистра семьи, труда и социальной защиты населения республики Анна Таболина.

В регионе 300 отцов, которые ушли в декретный отпуск. При этом в целом по России в декрет готовы уйти лишь 1-2% мужчин.

Эксперты, однако, пока не готовы говорить о новом тренде в воспитании. Жители России ещё не готовы переосмыслить роли и обязанности мужчин и женщин в семейных отношениях. Исполнительный директор Межрегиональной общественной организации «Союз отцов» Юрий Солёнов отмечает, что для мужчин необходимы дополнительные факторы, чтобы они были готовы уйти в отпуск по уходу за ребёнком.