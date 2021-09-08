Детский омбудсмен России предложила пожизненно наказывать педофилов

Анна Кузнецова, уполномоченный при президенте России по правам ребенка, предложила ввести пожизненное наказание для педофилов.

Фото №1 - Детский омбудсмен России предложила пожизненно наказывать педофилов

Вопрос о наказании за преступления против половой неприкосновенности детей поднимается уже не первый год. С 2018 года Госдума рассматривает законопроект, который предусматривает ужесточение наказания для педофилов. В частности, предполагается пожизненное лишение свободы.

Мы участвовали в разработке документа, получили поддержку многих ведомств. Какие еще аргументы нужно привести? Одно странно: с кем же мы боремся все эти годы? Для кого еще не понятно, зачем этот документ?

Анна Кузнецова, уполномоченный при президенте России по правам ребенка,

Вопрос об ужесточении наказания поднялся вновь из-за страшной трагедии, произошедшей в Киселевске Кемеровской области 7 сентября. Именно там две 10-летние девочки были изнасилованы и убиты 41-летним мужчиной, который заманил детей угощением. Предполагаемый убийца в 2009 году уже был осужден на 10 лет за преступление против половой неприкосновенности ребёнка. Несмотря на то, что подозреваемый был ограничен в свободе, он с лёгкостью поменял место жительства, где на учёт в органах профилактики его не поставили, что также, предположительно, позволило ему совершить очередное преступление.

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