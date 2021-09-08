Детский омбудсмен России предложила пожизненно наказывать педофилов

Вопрос о наказании за преступления против половой неприкосновенности детей поднимается уже не первый год. С 2018 года Госдума рассматривает законопроект, который предусматривает ужесточение наказания для педофилов. В частности, предполагается пожизненное лишение свободы.

Мы участвовали в разработке документа, получили поддержку многих ведомств. Какие еще аргументы нужно привести? Одно странно: с кем же мы боремся все эти годы? Для кого еще не понятно, зачем этот документ?

Вопрос об ужесточении наказания поднялся вновь из-за страшной трагедии, произошедшей в Киселевске Кемеровской области 7 сентября. Именно там две 10-летние девочки были изнасилованы и убиты 41-летним мужчиной, который заманил детей угощением. Предполагаемый убийца в 2009 году уже был осужден на 10 лет за преступление против половой неприкосновенности ребёнка. Несмотря на то, что подозреваемый был ограничен в свободе, он с лёгкостью поменял место жительства, где на учёт в органах профилактики его не поставили, что также, предположительно, позволило ему совершить очередное преступление.