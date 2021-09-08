Жителей Уфы напугала разборка со «стрельбой»

Инцидент произошёл на улице Менделеева у гимназии №16. Очевидцы поделились кадрами, на которых хорошо видно, как толпа мужчин с громкими криками пробегает у учебного заведения. Они ругаются на иностранном языке, а после скрываются за поворотом. После этого слышны странные звуки, похожие на выстрелы.