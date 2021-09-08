Глава МЧС России погиб при спасении человека

В России погиб глава МЧС Евгений Зиничев. Ему было 55 лет. Пост главы министерства погибший занимал с 2018 года.

Как сообщают представители ведомства, Евгений Зиничев погиб в ходе учебной работы при спасении человека в Норильске.

МЧС России с прискорбием сообщает, что Евгений Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, находясь на межведомственных учениях по защите от ЧС арктической зоны, спасая жизнь человека. пресс-служба ведомства

Глава Башкирии Радий Хабиров выразил соболезнования семье главы министерства: «Жил как воин и погиб как воин. Очень, очень жаль. Искренние соболезнования».

Редакция bash.news присоединяется к трогательным словам и выражает соболезнования близким Евгения Зиничева.