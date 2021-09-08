Глава МЧС России погиб при спасении человека

В России погиб глава МЧС Евгений Зиничев. Ему было 55 лет. Пост главы министерства погибший занимал с 2018 года. 

Фото №1 - Глава МЧС России погиб при спасении человека

Как сообщают представители ведомства, Евгений Зиничев погиб в ходе учебной работы при спасении человека в Норильске.  

МЧС России с прискорбием сообщает, что Евгений Зиничев трагически погиб при исполнении служебного долга, находясь на межведомственных учениях по защите от ЧС арктической зоны, спасая жизнь человека.

пресс-служба ведомства 

Глава Башкирии Радий Хабиров выразил соболезнования семье главы министерства: «Жил как воин и погиб как воин. Очень, очень жаль. Искренние соболезнования».

Редакция bash.news присоединяется к трогательным словам и выражает соболезнования близким Евгения Зиничева.

Фото: ТАСС. 

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